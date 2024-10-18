Свыше 200 новых деревьев высадили в Лобне
Более 200 деревьев посадили в Лобне вместо 90 аварийных, которые вырубили накануне. Помогать специалистам пришли и неравнодушные жители города.
Чтобы старые, полностью высохшие деревья не угрожали безопасности жителей города, иногда их нужно вырубать. «Потом вместо них мы пытаемся посадить в два раза больше», — рассказал директор МКУ «Управление по работе с территориями» Иван Гущян.
Сотня саженцев сирени красуется теперь рядом с инженерно-техническим лицеем «Авиатика». К весне здесь продолжат озеленять территорию, и пустынное поле возле школы снова оживет.
«Я знаю, что они растут не так быстро, как хотелось бы. Но я верю, что скоро здесь будет красивая сиреневая аллея. И будет гораздо приятнее смотреть на эту территорию», — поделилась депутат городского совета Оксана Букина.
В парке «Река времени» посадили 80 кустов туи. Когда они вырастут, здесь образуется зеленый лабиринт с рабочим названием «Время приключений». Главу Лобни во время прогулки между саженцами посетила идея — поставить в центре кресло, в котором люди будут фотографироваться и загадывать желания.
Еще 39 новых деревьев украсили аллею в парке. Здесь и ясень, и рябина, и тополь. В отличие от туи, посадка этих деревьев высотой в два метра потребовала мужской силы. На помощь пришли крепкие парни из движения «Русская община». Да и юные жители не остались в стороне.
Подобные экологические акции проходят в Лобне почти каждую неделю. В следующую субботу посадят около 150 берез в парке «Река времени». Это будет финальная посадка в текущем году перед заморозками. А весной работа по озеленению города продолжится не только на общественных территориях, но и во дворах города.
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