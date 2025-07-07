Свыше 200 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала года в лесах Подмосковья убрали 202 навала мусора общим объемом более четырех тысяч кубометров. Жителям напомнили о штрафах за загрязнение окружающей среды.

Больше всего свалок убрали в Одинцове — 30 навалов. Еще по 16 ликвидировали в Орехово-Зуеве и Подольске, 15 — в Мытищах и 13 — в Воскресенске.

«Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Сотрудники филиалов „Мособллес“ выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин.

Всего с начала года в лесах выявили более 300 навалов мусора общим объемом 8,5 тысячи кубометров.

Жителям напомнили, что засорение окружающей среды и сброс мусора в лесу грозит штрафами от 15 до 50 тысяч рублей. Если нарушение совершено с использованием грузовика, то сумма может достигать 120 тысяч.