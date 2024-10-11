Свыше 200 млн жителей Подмосковья воспользовались порталом госуслуг с 2012 года

Портал госуслуг Московской области начал свою работу 11 октября 2012 года. С тех пор жители региона воспользовались его услугами более 200 миллионов раз.

Министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что за это время разработали свыше 380 электронных сервисов для граждан и бизнеса. Она подчеркнула, что на «Госуслугах» зарегистрировано более 7,2 миллиона учетных записей ЕСИА.

По ее словам, эти цифры отражают активное участие жителей и с начала 2024 года на портале подали более 18 миллионов обращений.

«Достижение, подтверждающее, что мы движемся в правильном направлении», — указала Куртяник.

В этом году на сайте запустили более 30 новых услуг и сервисов для жителей и бизнеса, включая комплексные услуги для молодых семей, выплаты пенсионерам, компенсацию аренды для педагогов и социальных работников, аккредитацию спортивных организаций, а также услуги по вывозу ненужных вещей и заключению онлайн-договоров на управление ТКО и предоставление ветеринарных услуг. Специалисты продолжают оптимизировать работающие сервисы, добавляя функции предпроверки и автозаполнения, а также внедряя экспертные системы.

По словам Надежды Куртяник, в июне вышла обновленная версия портала, которая стала более современной и удобной. Она сообщила, что категории услуг теперь расположены на уровне глаз, что значительно упрощает поиск информации. С внедрением искусственного интеллекта процесс заполнения заявлений также стал быстрее.

Обновление портала привнесло новую навигацию и структуру, изменились шрифты и цветовая гамма интерфейса. Теперь на главной странице пользователи могут ознакомиться с правилами кибербезопасности и актуальными новостями региона.

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