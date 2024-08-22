Свыше 200 патриотических мероприятий провели в Химках летом

Этим летом в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» провели свыше 200 мероприятий. Среди них — встречи с участниками специальной военной операции, выставки, концерты и викторины.

Главной площадкой проекта стал многофункциональный социальный комплекс «Восход» в Химках. Там проходили кинопоказы, мастер-классы, лекции и круглые столы.

«Почти два месяца в нашем округе успешно реализуют проект „Химки. Успех в единстве поколений“. Благодаря нему сотни жителей разных возрастов участвуют в различных встречах. Так, за минувшую неделю в рамках проекта для химчан провели свыше 20 мероприятий», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, в округе действует виртуальный музей «Химки 1941–1945: Все для фронта, все для Победы!». На сайте все желающие могут ознакомиться с ожившими воспоминаниями ветеранов и историческим экспонатами.

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