Свыше 200 кубометров мусора собрали на всероссийском субботнике в Подольске
В городском округе Подольск Всероссийский субботник объединил более 700 жителей. Вместе участники уборки собрали свыше 200 кубометров мусора с 10 локаций.
На субботник также вышли глава Подольска Григорий Артамонов и сотрудники администрации округа, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутаты, общественники и волонтеры. Они привели в порядок самую большую локацию — лесопарк «Елочки».
Григорий Артамонов поблагодарил всех участников субботника.
«Сегодня мы снова вместе сделали Подольск чище и уютнее. Свои территории также приводили в порядок и предприятия округа, учреждения образования, культуры, спорта. Спасибо всем, кто не остался в стороне!» — сказал руководитель муниципалитета.
Глава Подольска также отметил, что субботник — это не просто традиция, а реальный вклад в благоустройство округа. Григорий Артамонов подчеркнул, что сейчас муниципалитете идет подготовка к празднованию Дня Победы, поэтому участие каждого жителя в подобных экологических акциях имеет большое значение.