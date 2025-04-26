Свыше 200 кубометров мусора собрали на всероссийском субботнике в Подольске

В городском округе Подольск Всероссийский субботник объединил более 700 жителей. Вместе участники уборки собрали свыше 200 кубометров мусора с 10 локаций.

На субботник также вышли глава Подольска Григорий Артамонов и сотрудники администрации округа, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутаты, общественники и волонтеры. Они привели в порядок самую большую локацию — лесопарк «Елочки».

Григорий Артамонов поблагодарил всех участников субботника.

«Сегодня мы снова вместе сделали Подольск чище и уютнее. Свои территории также приводили в порядок и предприятия округа, учреждения образования, культуры, спорта. Спасибо всем, кто не остался в стороне!» — сказал руководитель муниципалитета.