Свыше 200 километров рек расчистили в Подмосковье в 2024 году

Всемирный день водных животных — один из самых молодых экологических праздников, который впервые провели в 2020 году, отмечают 3 апреля. В Московской области уделяют большое значение охране водных объектов. Только в 2024 году в регионе по программе «100 прудов и озер» расчистили свыше 200 километров рек.

Несмотря на недолгую историю, праздник быстро стал популярным среди экологов и защитников природы, поскольку напоминает о таких серьезных проблемах, как загрязнение воды, исчезновение водоемов и сокращение популяций водных животных. К ним относятся не только рыбы, моллюски и кораллы, но и морские млекопитающие.

«Наш край очень богат водами и их обитателями. Только ихтиофауны в наших водоемах обитает около 50 видов, из них 11 занесены в Красную книгу региона. Поэтому сохранение и оздоровление наших рек и озер — важнейшая задача не только для экологов, но и для тех, кому дорога подмосковная природа», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Подмосковье протекает более 400 рек, и их состояние находится под постоянным контролем областного Минэкологии. В рамках государственных и региональных программ регулярно проводятся работы по очистке водоемов.