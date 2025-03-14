Свыше 200 километров рек очистили в Подмосковье в 2024 году

Международный день рек отмечают в мире 14 марта. В Подмосковье насчитывают более 400 водных объектов, за состоянием которых пристально следят специалисты Минэкологии региона.

Все подмосковные реки относятся к бассейнам Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы.

Ежегодно по государственным и региональным программам на территории региона проводят мероприятия по оздоровлению этих объектов. Только в прошлом году специалисты очистили 200 километров рек в 12 городских округах Московской области, в том числе освободили 35 километров от донных отложений. В результате проведенных работ улучшилось качество жизни около 590 тысяч жителей региона.

Серьезный вклад в оздоровление рек вносит программа «100 прудов и озер».

Эксперты Минэкологии Подмосковья регулярно осматривают водные объекты. В прошло году они изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.

Ведомство поздравило жителей региона с праздником и призвало сохранять реки чистыми и полноводными.