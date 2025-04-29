29 апреля 2025 17:56 Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае Фото: Медиасток.рф
В мае жители Подмосковья смогут посетить 216 ярмарок, включая тематические мероприятия к 80-летию Победы. Они пройдут в Истре, Рошале, Волоколамске и других городах.
В Истре с 8 по 15 мая организуют мероприятие«Великая Победа», а в Рошале 9 мая — праздничную ярмарку «День Победы». Для дачников откроют специализированные рынки в Волоколамске, Лотошине и Орехово-Зуеве. Там представят рассаду, саженцы, семена, удобрения и садовый инвентарь.
Больше всего ярмарок запланировано в Красногорске — 37, а также в Зарайске и Щелкове — по 18 в каждом округе. Полное расписание доступно на сайте
министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
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