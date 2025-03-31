Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле. Многие из них будут тематическими — их посвятят Великому посту, Пасхе и другим праздникам.
На ярмарках жители смогут приобрести натуральные фермерские продукты, а также пасхальные украшения, текстиль и многое другое. Всего в апреле пройдет 212 мероприятий в 41 округе.
В Минсельхозпроде добавили, что в 10 муниципалитетах состоятся ярмарки, посвященные Великому посту и Пасхе. А на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцове можно будет приобрести сыры, молочную продукцию и мясные деликатесы.
Узнать адреса и график работы рынков можно по ссылке.
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