Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле. Многие из них будут тематическими — их посвятят Великому посту, Пасхе и другим праздникам.

На ярмарках жители смогут приобрести натуральные фермерские продукты, а также пасхальные украшения, текстиль и многое другое. Всего в апреле пройдет 212 мероприятий в 41 округе.

В Минсельхозпроде добавили, что в 10 муниципалитетах состоятся ярмарки, посвященные Великому посту и Пасхе. А на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцове можно будет приобрести сыры, молочную продукцию и мясные деликатесы.

Узнать адреса и график работы рынков можно по ссылке.