Свыше 200 ярмарок проведут в 40 округах Подмосковья в мае

Май в Московской области будет богат на гастрономические и фермерские события — в 40 муниципальных образованиях запланировано 223 ярмарки. Часть из них приурочена к 81-летию Великой Победы, другие удивят тематическими специалитетами: от медовых рядов до винных дегустаций. В Минсельхозпроде региона приглашают жителей и гостей окунуться в атмосферу вкусного праздника.

Тематические ярмарки, посвященные Дню Победы, развернутся сразу в нескольких точках. Проникнуться атмосферой праздника и приобрести фермерскую продукцию можно будет в Богородском городском округе (г. Электроугли), Власихе (ул. М. Жукова, около д. 4а) и Воскресенске (ул. Советская, д. 3б). Тем, кто предпочитает разнообразие из разных уголков страны, стоит заглянуть на универсальные ярмарки. Товары из множества регионов России представят в Волоколамске (ул. Панфилова, д. 21), Дмитрове (пересечение ул. Загорская и ул. Кропоткинская) и Долгопрудном (ул. Дирижабельная, у д. 21). Любители дачи и огорода также не останутся без внимания — все необходимое для садово-огородного сезона предложат на специальных площадках в Богородском городском округе (г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19, рядом с ТЦ «Шоколад»), Чехове (проезд ул. Чехова, вблизи д. 3) и Химках (микрорайон Сходня, ул. Чапаева, вблизи д. 3, корп. 1). Ценителей янтарного лакомства ждут на тематической ярмарке «Веселый пчеловод» в Щелково по адресу: поселок городского типа Фряново, мкр. 2, ул. Молодежная. А гурманы, предпочитающие благородные напитки, смогут посетить винную ярмарку в Красногорске на Красногорском бульваре, у д. 28, где представят вина разных регионов страны.

Организаторы обещают не только товары высокого качества, но и живое общение с производителями, дегустации и настоящую праздничную атмосферу. Узнать полный график работы всех 223 площадок, а также найти точные часы проведения каждой ярмарки можно на региональном портале «МОй АПК».