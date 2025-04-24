Свыше 200 фонтанов подготовят к летнему сезону в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Московская область активно готовит общественные территории к летнему сезону. Скоро в регионе начнут работать фонтаны. Сотрудники коммунальных служб приступили к проверке объектов.

Специалисты осмотрят фонтаны, очистят их, проверят инженерные коммуникации, а также установят новые форсунки и заполнят водой чаши. Они приступили к проведению пуско-наладочных работ, которые позволят системам работать бесперебойно.

Кроме того, коммунальные службы начали благоустройство прилегающих территорий для комфорта жителей и гостей Московской области.

Работы сейчас проводят в Люберцах, Истре, Богородском и Бронницах.

В регионе действуют свыше 200 фонтанов.