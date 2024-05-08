Свыше 200 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:18 Свыше 200 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали фасады 222 домов с начала года. Управляющие компании проводят такие работы, чтобы не допустить разрушения конструкций.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, дефекты фасада возникают из-за воздействия осадков и температурных изменений. Чтобы избежать серьезных разрушений, коммунальные службы должны вовремя проводить ремонт.

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«С начала года УК отработали 222 задачи по устранению дефектов наружных стен многоквартирных домов. К примеру, в Лыткарино обновили фасад дома № 12 на улице Ленина, а также дома № 20Б на Набережной улице. Помимо этого, работы проведены на Пионерской улице, дом № 12 и на улице Парковая, дом № 30/24», — сообщили в ведомстве.

Жителям напомнили, что сообщить о проблемах в сфере ЖКХ можно по короткому номеру 122*4 или через портал ЕДС МО.

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