Свыше 200 электропоездов подготовят к летнему сезону на МЖД

МЖД подготовит к летнему сезону 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов. В транспорте проверят системы вентиляции и кондиционирования, при необходимости их приведут в порядок.

«Главная задача — приведение парка в надлежащее санитарно-техническое состояние, повышение его эксплуатационной надежности во время сезонного увеличения пассажиропотока на столичной магистрали», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ходе осмотра специалисты проверят вентиляцию и кондиционеры, выполнят техобслуживание оборудования, промоют фильтры, а также обследуют токоприемники и аккумуляторные батареи вагонов.

При необходимости кузовы покрасят, а в салонах проведут генеральную уборку.

Все работы планируют завершить к 31 мая.