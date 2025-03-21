Свыше 200 дворов приведут в порядок после зимы в Коломне

На месячнике чистоты специалисты Департамента городского хозяйства в Коломне очистят более 200 дворовых территорий и общественных пространств. Мероприятие продлится до 15 апреля по всей Московской области.

Специалисты управляющих компаний очистят тротуары, газоны, проезды внутри дворов и площадки вблизи подъездов. Уборку проведут как вручную, так и с помощью специальной механизированной техники.

«Расчистим дороги, промоем тротуары, соберем с газонов весь мусор и старую листву, опилим сухостои и вырежем лишнюю поросль у кустарников», — поделилась начальник службы благоустройства ООО «Департамент городского хозяйства» Анастасия Краюшкина.

Она также добавила, что рабочие покрасят скамейки и урны, обновят малые архитектурные формы.

Специалисты уже облагородили несколько дворов: у дома № 25 на улице Полянская, вблизи дома № 2 на Ветеринарной улице и рядом с домами № 29, № 31 и № 33 на улице Калинина. Управляющая компания вывезла более сотни кубометров опавших прошлогодних листьев.