Свыше 200 детей стали участниками смотра строя и песни ко Дню Победы в Чехове

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади у Дворца культуры «Дружба» в Чехове прошел десятый смотр-конкурс строя и песни. В нем приняли участие 240 дошкольников из 15 учреждений округа.

«День Победы — это священный праздник для каждого из нас. Он напоминает о мужестве и самоотверженности тех, кто отстоял свободу и мир для будущих поколений. Важно, чтобы с раннего возраста дети понимали значимость этого события, гордились подвигом предков и учились беречь мир», — подчеркнул Михаил Собакин.

Мероприятие посетили глава Чехова Михаил Собакин, председатель Совета депутатов Галина Козина, заместитель Чеховского благочиния иерей Дионисий Пугачев, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый, а также участники специальной военной операции и ветераны Великой Отечественной войны.

Среди участников смотра были и ребята из дошкольного учреждения средней школы № 10 имени Станислава Воронина. Два месяца дети активно занимались физической культурой и учились маршировать.

«Мы участвуем в этом мероприятии каждый год и подходим к подготовке ответственно. Такие конкурсы помогают воспитывать чувство патриотизма у детей. Мы также проводим беседы и смотрим военно-исторические фильмы», — поделилась воспитатель Светлана Дергачева.

Конкурсантов наградили в 15 номинациях: «Память Героев», «Мир без войны», «Нам этот мир завещано беречь», «Мы помним, гордимся» и других категориях. Победители смотра получили кубки и грамоты.

По словам начальника местного штаба «Юнармии» Виктора Торяника, главная цель смотра строя и песни — передать подрастающему поколению все то верное, которое было и есть в Советском союзе, а сейчас в России.

Отметим, что впервые конкурс провели 15 лет назад. Во время пандемии его не проводили, а сейчас традиционный марш снова решили возродить.