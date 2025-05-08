Свыше 200 детей стали участниками смотра строя и песни ко Дню Победы в Чехове
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади у Дворца культуры «Дружба» в Чехове прошел десятый смотр-конкурс строя и песни. В нем приняли участие 240 дошкольников из 15 учреждений округа.
Мероприятие посетили глава Чехова Михаил Собакин, председатель Совета депутатов Галина Козина, заместитель Чеховского благочиния иерей Дионисий Пугачев, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый, а также участники специальной военной операции и ветераны Великой Отечественной войны.
Дети показали собравшимся навыки строевой подготовки и перестроения.
«День Победы — это священный праздник для каждого из нас. Он напоминает о мужестве и самоотверженности тех, кто отстоял свободу и мир для будущих поколений. Важно, чтобы с раннего возраста дети понимали значимость этого события, гордились подвигом предков и учились беречь мир», — подчеркнул Михаил Собакин.
Среди участников смотра были и ребята из дошкольного учреждения средней школы № 10 имени Станислава Воронина. Два месяца дети активно занимались физической культурой и учились маршировать.
«Мы участвуем в этом мероприятии каждый год и подходим к подготовке ответственно. Такие конкурсы помогают воспитывать чувство патриотизма у детей. Мы также проводим беседы и смотрим военно-исторические фильмы», — поделилась воспитатель Светлана Дергачева.
Конкурсантов наградили в 15 номинациях: «Память Героев», «Мир без войны», «Нам этот мир завещано беречь», «Мы помним, гордимся» и других категориях. Победители смотра получили кубки и грамоты.
По словам начальника местного штаба «Юнармии» Виктора Торяника, главная цель смотра строя и песни — передать подрастающему поколению все то верное, которое было и есть в Советском союзе, а сейчас в России.
Отметим, что впервые конкурс провели 15 лет назад. Во время пандемии его не проводили, а сейчас традиционный марш снова решили возродить.