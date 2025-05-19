Свыше 200 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Аварийные дома расселили в 10 округах Подмосковья на минувшей неделе. В новые квартиры переехали более 200 человек, рассказали в региональном Минстрое.

За неделю аварийные дома расселили в Богородском, Воскресенске, Красногорске, Павловском Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Шатуре, Электростали, Можайске и Мытищах. Всего — 108 помещений площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, в которых жили 214 человек. Они переехали в новостройки или получили выкупную стоимость.

В этом году в Сергиевом Посаде построят три многоэтажки по программе расселения. Эту работу проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».