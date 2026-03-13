Свыше 200 человек приняли участие в турнире по спортивному лазертагу в Подольске

В Подольске завершился крупный турнир по спортивному лазертагу, собравший более 200 участниц. Открытые соревнования «Катюша» прошли на базе универсального спортивного центра «Юность».

Участницами турнира стали представительницы военно-патриотических объединений из Московской и Тульской областей, а также из Москвы.

«Мы стараемся, чтобы у ребят было как можно больше возможностей проявить себя. На протяжении всего года запланирована серия военно-патриотических мероприятий, в том числе масштабные игры „Юнармия, Вперед!“, посвященная Дню Победы, „Тропа разведчика“, Первенство по лазертагу памяти кавалера ордена Мужества Дмитрия Игоревича Кириллова и другие», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках соревнований две команды по пять человек вели тактическую борьбу за три точки, которые располагались в центре поля.

Особым гостем турнира стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

«Никогда не опускать руки. Если даже проиграл — неважно, в спорте, в жизни, в учебе, — это шанс разобраться в себе, повысить свою самооценку и спрогрессировать так, как никто не ожидал», — отметила спортсменка.

В младшей возрастной категории (до 14 лет) лидером стала команда «Стратилат» из Москвы, второе место занял московский коллектив «Святогор», третье — «Кобра» из Солнечногорска.

В старшей возрастной категории (14–17 лет) первенство вновь досталось команде «Стратилат», серебро взял «Святогор», а бронзу — «Орленок» из Чехова.

В абсолютной лиге без возрастных ограничений победили «Стрижи» из столицы, вторую ступень пьедестала занял коллектив «Аврора» из Мытищ, а на третью поднялся коллектив «Стратилат»

Мероприятие провели в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».