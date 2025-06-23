Свыше 200 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю из аварийных домой Подмосковья расселили 223 человек. Они переехали в новостройки, а также приобрели квартиры на вторичном рынке или получили выкупную стоимость.

Аварийные дома расселили в 12 городских округах. Среди них — Люберцы, Дмитров, Пушкино, Сергиев Посад и другие муниципалитеты. Всего расселили 75 помещений общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров.

В региональном Минстрое добавили, что сейчас в Зарайске строят дом для переселенцев, он будет рассчитан на 140 человек. Еще одну пятиэтажку уже достроили в поселке Туголесский Бор.

Узнать, как получить жилищный сертификат для переселенцев, и как его оформить, можно по телефонам горячей линии министерства 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52 и 8-925-241-75-11.

Работу проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».