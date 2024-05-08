Свыше 200 борцов выступили на соревнованиях в Балашихе | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:34 Свыше 200 борцов выступили на соревнованиях в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360 в

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе прошли в Балашихе. На турнир приехали более 200 борцов из 27 регионов страны.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Метеор». Гостями турнира стали мастер спорта Советского союза по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России Николай Савихин и заслуженный тренер Советского союза, судья международной категории Эрек Задиханов.

Реклама

Участвовали борцы в возрасте до 16 лет. Соревновались в 15 весовых категориях. При этом 12 ребят из Балашихи выступали в составе сборной Московской области.

«Отличная организация сегодня, есть возможность присвоения спортивных разрядов и мастеров спорта. Уровень подготовки спортсменов высокий», — сказал судья по спортивной борьбе всероссийской категории Юрий Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».