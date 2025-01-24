Свыше 200 аварийных зданий и недостроев снесли в Подмосковье в 2024 году

Работа по ликвидации муниципальных объектов незавершенного строительства продолжается в Подмосковье. В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что в 2024 году в регионе ликвидировали 203 таких строения.

За год 174 здания снесли, пять привели в порядок. Еще 27 объектов будут восстанавливать, в том числе в порядке приватизации.

В планах на два ближайших года еще 414 зданий. По каждому из них проведен анализ и созданы цифровые дорожные карты.

264 объекта недостроя планируется снести, 53 — привести в нормативное состояние и 94 объекта — вовлечь в хозяйственный оборот. Часть из них предложат бизнесу по программе «Недвижимость за 1 рубль».