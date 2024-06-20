Свыше 200 аварийных бригад устранят последствия непогоды в Подмосковье

Более 200 аварийных бригад задействовали для устранения последствия сильнейших ливней и ураганного ветра в Подмосковье. Кроме того, в работах участвуют порядка 300 единиц специальной техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас специалисты убирают поваленные деревья, металлические и бетонные конструкции, а также устраняют подтопления.

Последствия непогоды устраняют в Балашихе, Лобне, Мытищах, Химках и других городских округах. Администрации муниципалитетов находятся на связи с представителями Мосавтодора, которые мониторят дорожную ситуацию и взаимодействуют с экстренными службами.

Соответствующие меры помогают своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность на дорогах.

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