Свыше 20 жителей Подмосковья обратились к омбудсмену Ирине Фаевской в июне

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела прием 22 граждан в июне. Обращения были связаны с ЖКХ, получением лекарств, жилищными, земельными и другими правовыми вопросами.

Ирина Фаевская отметила, что для внимательного рассмотрения вопросов были приняты письменные обращения и подчеркнула, что их целью является восстановление прав граждан в соответствии с действующим законодательством.

Лица, желающие обратиться к Уполномоченному, могут воспользоваться несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru с прикреплением документов, подтверждающих нарушение их прав, заполнить специальную форму на официальном сайте Уполномоченного по правам человека Московской области, а также записаться на дистанционное консультирование через портал госуслуг.

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