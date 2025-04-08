Свыше 20 жилых домов в Коломне вошли в программу капремонта в 2025 году

Всего в текущем году в городском округе Коломна в программу капитального ремонта включили 24 многоквартирных жилых дома. Так, два месяца назад строители начали обновлять крышу на доме № 9 по улице Дзержинского.

Рабочие реконструировали стропильную систему: старые балки удалили, на их место установили новые. Их покрывают оцинкованным металлом. Также строители утеплят чердак и обновят водосток.

По словам начальника участка Дмитрия Хромова, в доме № 9 планируют отремонтировать фасад, поменять входные двери, козырьки и реконструировать балконы.

В домах, которые вошли на этот год в программу капитального ремонта, заменят крышу, утеплят фасады, установят новые инженерные сети. Плоские кровли будут обновлять в самую последнюю очередь: работы там можно проводить только при плюсовой температуре.

Отметим, что всего в Коломне и Озерах 54 многоквартирных дома вошли в программу капитального ремонта на 2023–2025 годы.