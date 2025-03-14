Свыше 20 врачей построили дома в Ступине по льготной программе

Подмосковные медики построили 23 дома на земельных участках в Ступине, полученных по региональной программе «Земля врачам». С начала года их предоставили 119 работникам сферы здравоохранения.

Дом на льготном участке возвела и заведующая Малаховского детского туберкулезного санатория Ольга Калинина. Она переехала в Ступино в 2015 году. В этом году врач-фтизиатр планирует защитить диссертацию.

Медику выделили участок площадью девять соток в 2023 году. Семья Калининых уже завершила строительство дома — осталось лишь провести коммуникации.

Напомним, медикам 39 различных специальностей, которые работают в подмосковных учреждениях не менее трех лет, безвозмездно предоставляют участки в 32 округах региона. Через пять лет врачи, построившие ни территории жилой дом, могут оформить землю в собственность.

Для подачи заявки необходимо обратиться в местную администрацию.