Свыше 20 возгораний сухостоя потушили в Подмосковье в выходные

Свыше 20 возгораний сухой травы потушили в Подмосковье в минувшие выходные. Их выявили в Волоколамске, Можайске, Рузе, Шаховской и Наро-Фоминске.

Как рассказал заместитель начальника теруправления № 2 «Мособлпожспас» Андрей Образцов, в этом году из-за малоснежной зимы пожароопасный сезон начался раньше. Из-за раннего наступления тепла и сухой погоды риск пожаров резко вырос.

Специалисты напомнили жителям, что причиной серьезной беды может стать даже небольшой костер.

«Травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые достаточно сложно. Это требует привлечения значительных сил и средств. В огне гибнут растения, насекомые, животные, птичьи гнезда», — сказал Андрей Образцов.

Он добавил, что за игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Во время противопожарного режима специалисты будут с особым сниманием осматривать места отдыха, детские лагеря и СНТ.