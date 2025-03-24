Свыше 20 возгораний сухостоя потушили в Подмосковье в выходные
Свыше 20 возгораний сухой травы потушили в Подмосковье в минувшие выходные. Их выявили в Волоколамске, Можайске, Рузе, Шаховской и Наро-Фоминске.
Как рассказал заместитель начальника теруправления № 2 «Мособлпожспас» Андрей Образцов, в этом году из-за малоснежной зимы пожароопасный сезон начался раньше. Из-за раннего наступления тепла и сухой погоды риск пожаров резко вырос.
Специалисты напомнили жителям, что причиной серьезной беды может стать даже небольшой костер.
«Травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые достаточно сложно. Это требует привлечения значительных сил и средств. В огне гибнут растения, насекомые, животные, птичьи гнезда», — сказал Андрей Образцов.
Он добавил, что за игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Во время противопожарного режима специалисты будут с особым сниманием осматривать места отдыха, детские лагеря и СНТ.