Свыше 20 вопросов жителей Подмосковья рассмотрели на личном приеме министра ЖКХ

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев со своими заместителями провел личную встречу с жителями региона. На приеме рассмотрели более 20 вопросов, связанных с водоснабжением, водоотведением, оплатой ЖКУ и капитальным ремонтом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, сельчанка Ленинского городского округа обратилась с проблемой отсутствия центральной канализации. Жительница Ивантеевки попросила провести капитальный ремонта мест общего пользования ее многоквартирного дома. Заявительница из Красногорска пожаловалась на неправильный расчет платы за горячую воду и отопление.

Кирилл Григорьев дал поручение посодействовать решению проблем и проработать возможность устранения всех недочетов.

«Каждую ситуацию рассматриваем комплексно в присутствии представителей администрации, профильных организаций в зависимости от характера вопроса, и при необходимости привлекаем отраслевых специалистов смежных ведомств», — сказал он.

Также в работу министерства ЖКХ МО приняли заявления из Талдомского, Одинцовского, Богородского, Раменского, Сергиево-Посадского городских округов, а также из Подольска, Щелкова, Воскресенска, Солнечногорска и Химок.