Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья записались в кружки и секции онлайн с января
В Подмосковье в кружки и секции можно записаться дистанционно. С начала года сервисом на сайте государственных услуг воспользовались около 20 тысяч раз.
При помощи одного заявления можно записать ребенка сразу в несколько секций и кружков на территории региона.
Оформить заявку вправе родители или официальные представители несовершеннолетних, а также сами заявители, если они уже достигли совершеннолетия.
Для этого необходимо войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить копии документов.
Найти услугу можно на главной странице областного портала в разделе «Комплексные услуги», а итог рассмотрения заявки поступает пользователю в личный кабинет.