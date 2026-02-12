Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья записались в кружки и секции онлайн с января

Фото: Кружок для детей в Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущино — умном ДК / Медиасток.рф

В Подмосковье в кружки и секции можно записаться дистанционно. С начала года сервисом на сайте государственных услуг воспользовались около 20 тысяч раз.

При помощи одного заявления можно записать ребенка сразу в несколько секций и кружков на территории региона.

Оформить заявку вправе родители или официальные представители несовершеннолетних, а также сами заявители, если они уже достигли совершеннолетия.

Для этого необходимо войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить копии документов.

Найти услугу можно на главной странице областного портала в разделе «Комплексные услуги», а итог рассмотрения заявки поступает пользователю в личный кабинет.