Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило о сохраняющейся активности клещей на территории региона. За медицинской помощью после их укусов обратились уже около 15 тысяч человек.

Для снижения риска заражения клещевым вирусным энцефалитом проводится вакцинация. Прививки уже сделали свыше 20,5 тысячи человек, среди которых почти восемь тысяч детей.

Вакцинация особенно рекомендована людям, выезжающим в эндемичные районы, а также тем, кто входит в профессиональные группы риска.

В целях профилактики в регионе также выполнили акарицидные обработки площади свыше 5,7 тысячи гектаров.

В Московской области зарегистрировали два завозных случая клещевого энцефалита. Инфицирование произошло в Архангельской области и на территории Дальневосточного федерального округа. Оба зараженных не были привиты.

Эпидемиологическую ситуацию постоянно контролируют специалисты регионального Роспотребнадзора.