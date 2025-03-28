Свыше 20 тысяч собак и кошек бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с января

Сотрудники государственных ветеринарных клиник Подмосковья с начала года привили от бешенства 19,8 тысячи домашних животных. Специалисты использовали препарат, который производят в Лосино-Петровском.

Врачи в госветстанциях при подборе комплексной вакцины опираются на параметры и состояние конкретного животного. Препарат позволяет защитить собак и кошек не только от беженства, но также от герпесвирусной и калицивирусной инфекций, панлейкопении и других заболеваний.

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