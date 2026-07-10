Свыше 20 тысяч отклонений выявили в ходе маммографии в Подмосковье с января

Женщины Подмосковья могут бесплатно пройти маммографию. С начала года в регионе провели почти 260 тысяч исследований, в ходе которых выявили свыше 20 тысяч отклонений.

Как сообщили в региональном Минздраве, при выявлении патологии пациентку направляют на дополнительную диагностику.

«Регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, что значительно повышает эффективность лечения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Самостоятельно записаться на исследование могут женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию в последние два года. Это позволяет своевременно проверить здоровье в удобное время.

Записаться к врачу можно через региональный портал, по телефону 122, а также через приложение «Добродел: Здоровье».