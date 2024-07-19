Свыше 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в Подмосковье

Жители Подмосковья зарегистрировали свыше 20,2 тысячи объектов недвижимости с начала действия закона о гаражной амнистии. Среди них более 6,3 тысячи гаражей и 13,8 тысячи участков. Общая площадь составляет порядка 334 тысяч квадратных метров.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что оформление незарегистрированных гаражей и земель по упрощенной схеме возможно в течение пяти лет. Крайний срок подачи заявлений — 1 сентября 2026 года.

Она также отметила устойчивый рост числа зарегистрированных объектов в регионе в рамках проведения гаражной амнистии. По ее словам, с начала года на территории Московской области зарегистрировано 6,4 тысячи объектов недвижимости. Этот показатель на две тысячи больше, чем в 2023 году.

Собственники могут воспользоваться гаражной амнистией, однако самовольные постройки, а также объекты, расположенные на садовых участках и землях под индивидуальную жилищную застройку, — не могут участвовать в программе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».