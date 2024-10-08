Свыше 20 тысяч лошадей проверили на опасное инфекционное заболевание в Подмосковье

Сап — это серьезное инфекционное заболевание, причиной которого выступает бактерия Burkholderia mallei. Основным источником инфекции для человека являются непарнокопытные животные, такие как лошади, ослы, мулы, зебры и верблюды.

У животных заболевание проявляется через ряд признаков, среди которых можно выделить повышение температуры до 41 градуса, учащенное дыхание, снижение аппетита и увеличение лимфатических узлов.

Специалисты государственных ветеринарных лабораторий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области реализуют широкий комплекс мер для диагностики и профилактики сапа.

Эти меры включают клинические осмотры животных и лабораторные исследования. С начала текущего года было проведено более 21,3 тысячи тестов на выявление сапа, однако случаев заболевания пока не зарегистрировано.

В Минсельхозе Подмосковья настоятельно рекомендуют при появлении симптомов этого заболевания у животных незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам на ближайшие ветеринарные станции. Информацию о контактных данных и адресах можно найти на официальном сайте.

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