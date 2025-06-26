Свыше 20 тысяч декалитров газированных напитков выпустили в Подмосковье за 4 месяца

В магазинах Подмосковья представлен богатый выбор сладкой газировки — от классических видов до современных вариаций с фруктовыми и ягодными вкусами. Местные производители активно развивают линейки прохладительных напитков.

За первые четыре месяца года в регионе выпустили 24 тысячи декалитров безалкогольной газировки.

На долю области приходится более половины производства в Центральном федеральном округе и 15% от общероссийского объема.

Ведущими производителями остаются «Аквалайф», известный брендом «Черноголовка», «ФКПЧФ Бобимэкс», а также «Славичъ».

Разнообразие ассортимента и сохранение традиционных рецептов делают подмосковные лимонады популярными не только в регионе, но и за его пределами.