Свыше 20 тысяч человек приняли участие в «Суперлиге Подмосковья»

Имена лидеров проекта «Суперлига Подмосковья» по итогам сентября назвали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. На данный он объединил более 20 тысяч участников.

В «лиге ходьбы» среди мужчин первое место занял Валерий Никонов из Люберец, а среди женщин лучшим результатом отметилась Ольга Филатова из Дмитрова. В зачете любителей бега москвич Сергей Калинин и Светлана Дударь из Троицка продемонстрировали самые высокие достижения.

В «велосипедной лиге» лидировали Алексей Машутиков из столицы и Ольга Ермилова из Твери. Среди пловцов отличились представители Москвы Анна Иванникова и Павел Паньковский. В категории «мультиспорт» удачно выступила Светлана Дударь из Троицка, а также Игорь Шишкин из Москвы.

Среди новичков наилучшие результаты показали мытищинец Дмитрий Максимов и москвичка Вера Щербинина. В «лиге роллеров» лидерами стали Игорь Гончаров из Мытищ и Виктория Астапова из столицы.

«Суперлига Подмосковья» основана на базе проекта «Беговая лига Подмосковья», который стартовал весной 2022 года. В дополнение к традиционным дисциплинам, таким как бег и ходьба, с 1 декабря 2022 года участники могут заниматься лыжами и плаванием, с 1 апреля 2023 года — велоспортом, а с августа 2024 года — катанием на роликах. Все достижения участников фиксируются на портале проекта и учитываются в общем зачетном километраже.

По уровню активности жителей в стартах и тренировках стабильным лидером является Можайский городской округ, на втором месте находится Дмитровский, а тройку замыкает гКашира.

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