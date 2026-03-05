Свыше 20 тысяч человек посетили портал «Стань мамой в Подмосковье» с января

Более 20 тысяч пользователей посетили региональный портал «Стань мамой в Подмосковье» с начала года. Платформа аккумулирует сведения, которые востребованы у будущих родителей: от разъяснений по организации медицинской помощи до практических рекомендаций по подготовке к родам.

Сервис удобен тем, что всю необходимую информацию можно найти в одном месте.

«Кроме того, на сайте доступна запись на роды в медицинские организации Подмосковья по полису ОМС — воспользоваться этой возможностью могут будущие мамы, даже если они проживают в другом регионе», — отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Наиболее просматриваемым материалом стала публикация «Подарки или денежные выплаты» — она набрала около трех тысяч просмотров. Также пользователи активно интересовались темами «Партнерские роды путем кесарева сечения» и «Индивидуальное сопровождение беременности» — каждая из этих статей собрала более тысячи обращений.

На портале размещены данные о родильных домах и перинатальных центрах Московской области, разъяснен порядок получения медицинской помощи, опубликованы рекомендации по подготовке к рождению ребенка. Структура сервиса позволяет быстро находить нужную информацию и планировать предстоящие события, связанные с пополнением в семье.