Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю
Самой популярной стала карусель на центральном площади Одинцова, где побывали почти 3,2 тысячи человек.
На втором месте оказался аттракцион на Житной площади в Коломне, на которой прокатились 3,1 тысячи гостей, а третью строчку заняла карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, привлекшая за семь дней свыше трех тысяч посетителей.
Оформлением аттракционов занимался знаменитый российский дизайнер Денис Симачев. Он предложил установить на карусели яркие фигуры животных и иллюминацию. Ее также дополнили профессиональной аудиосистемой.