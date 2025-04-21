Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье действуют восемь каруселей «Сказка», установленных в рамках губернаторской программы. За минувшую неделю аттракционы посетили свыше 20 тысяч человек.

Самой популярной стала карусель на центральном площади Одинцова, где побывали почти 3,2 тысячи человек.

На втором месте оказался аттракцион на Житной площади в Коломне, на которой прокатились 3,1 тысячи гостей, а третью строчку заняла карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, привлекшая за семь дней свыше трех тысяч посетителей.

Оформлением аттракционов занимался знаменитый российский дизайнер Денис Симачев. Он предложил установить на карусели яркие фигуры животных и иллюминацию. Ее также дополнили профессиональной аудиосистемой.