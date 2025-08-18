Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Восемь тематических каруселей «Сказка», установленных в разных округах Московской области, за минувшую неделю приняли 20,7 тысячи посетителей. Абсолютным лидером по посещаемости стал аттракцион в Ногинске, на котором прокатились четыре тысячи гостей.

На втором месте по популярности оказалась карусель в Воскресенске почти с тремя тысячами посетителей, а на третьем — в Сергиевом Посаде, где побывали 2,8 тысячи гостей.

В летний сезон при хорошей погоде каждый из аттракционов в среднем принимает около 3,5 тысячи человек еженедельно, что составляет 12-15 тысяч прокатов в месяц. Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник. Исключение — Домодедово, где аттракцион открыт каждый день.

Особенность проекта «Сказка» заключается не только в его общедоступности, но и в уникальном дизайне, созданном Денисом Симачевым.

Конструкции изготовлены из специальных материалов, устойчивых к любым погодным условиям, что позволяет эксплуатировать аттракцион круглый год.