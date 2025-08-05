Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Свыше 20 тысяч человек за минувшую неделю посетили восемь тематических каруселей «Сказка». Аттракционы установлены в парках в разных округах Московской области.

Лидером по посещаемости стала карусель в центральном парке Ногинска, которая привлекла 4,5 тысячи гостей.

Второе место по популярности занял аттракцион, расположенный в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на котором прокатились 3,7 тысячи человек.

Тройку лидеров замкнула карусель на территории усадьбы Кривякино в Воскресенске, где побывали более 2,8 тысячи детей и взрослых.

Летом при хорошей погоде каждый аттракцион в среднем обслуживает около 3,5 тысячи человек еженедельно.

Все карусели бесплатны. Они работают с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник, за исключением Домодедова, где аттракцион функционирует без выходных.

Дизайн разработал дизайнер Денис Симачев. Конструкции выполнены из специальных материалов, которые позволяют использовать карусели круглый год.