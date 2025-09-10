Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье в сентябре

Фото: Министерство благоустройства МО

В Подмосковье работают восемь бесплатных губернаторских каруселей «Сказка». За первые 10 дней сентября на них прокатились более 20 тысяч человек.

Самым популярным стал аттракцион в Ногинске, который посетили пять тысяч гостей. На втором и третьем месте оказались карусели в парках Чехова и Сергиева Посада, где побывали 3,5 тысячи человек.

Аттракционы работают с 11:00 до 20:00 со среды по воскресенье. Исключение составляет Домодедово, где все желающие могут прокатиться ежедневно.

Внешний вид каруселей разработал дизайнер Денис Симачев. Конструкции выполнены из специальных материалов, которые позволяют эксплуатировать аттракционы круглый год.

