Свыше 20 тысяч человек посетили гала-концерт танцевального фестиваля в Подольске

В парке имени В. Талалихина в Подольске в минувшее воскресенье прошел гала-концерт первого фестиваля по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Мероприятие собрало свыше 23 тысяч зрителей.

На главную сцену вышли сильнейшие представители уличных танцевальных направлений Московской области, чтобы побороться за право представлять Россию на крупнейших международных чемпионатах.

По итогам финального концерта фестиваля были определены 10 победителей. На чемпионате Yingxiangli bboy battle XII 2026 в Китае выступят Иван Булгаков, Александра Никифорова и Кирилл Емельянов, Анна Бакулина и Степан Третьяков.

На фестивале Dubai Open Breaking Россию представят Александра Вавилкина-Качанова и дуэт O.P. Seven и Ruslan Footrockets.

В Японии на World Dance Championship выступят Кадет и Артем Сидоров.

Оценивали конкурсную часть легенды мировой и российской танцевальной сцены. В жюри вошли Miracle, Poltos и Deniz, Cyga (Россия, OBC), Ruslan Footrockets, Bumblebee, FE, Mighty Jimm, Wolf, Skychief и другие чемпионы.

Финалом вечера стал международный баттл по брейкингу между сборной России и командой танцоров из разных стран, а также выступление артиста Niletto.

Гостям фестиваля также представили зону граффити, где ведущие художники показали создание муралов в реальном времени. Кроме того, особый мастер-класс провел знаменитый хип-хоп танцор из Германии Ben.

Предварительные этапы фестиваля прошли 30 и 31 августа в Балашихе и Видном. За два дня мероприятие собрало 13 тысяч зрителей, а жюри выбрало 64 победителей из 22 муниципалитетов Подмосковья.