Свыше 20 студентов-медиков прошли практику в онкодиспансере в Подмосковье

Более 20 студентов факультета «Сестринское дело» Университета им. Вернадского завершили практику в Московском областном онкологическом диспансере. Они освоили современные методы ухода за пациентами под руководством опытных наставников.

Практиканты помогали опытным специалистам проводить процедуры, а также взаимодействовать с пациентами и их семьями, рассказал врач онкодиспансера Владимир Асташов.

«Эта практика стала важным этапом в профессиональном становлении студентов, предоставив им возможность не только познакомиться с передовыми методами лечения и ухода за пациентами, но и ощутить атмосферу работы в высокопрофессиональной команде медиков», — сказал он.

Факультет открыли в 2024 году при участии специалистов онкодиспансера, которые будут сопровождать студентов все два года обучения.