Свыше 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

В Московской области с 17 марта по 21 провели 22 тендера с социально значимыми объектами. Закупки опубликовали в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона.

По госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» планируют провести благоустройство лесопарковой зоны в Орехово-Зуеве и сквера на Олимпийском проспекте в Мытищах.

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Кашире построят автоматизированный центральный тепловой пункт, а в Лосино-Петровском проведут капитальный ремонт такого объекта.

Кроме того, в Видном возведут новый детский сад на 200 мест в соответствии с целями программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».