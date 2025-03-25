Свыше 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

В Московской области с 17 марта по 21 провели 22 тендера с социально значимыми объектами. Закупки опубликовали в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона.
По госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» планируют провести благоустройство лесопарковой зоны в Орехово-Зуеве и сквера на Олимпийском проспекте в Мытищах.
В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Кашире построят автоматизированный центральный тепловой пункт, а в Лосино-Петровском проведут капитальный ремонт такого объекта.
Кроме того, в Видном возведут новый детский сад на 200 мест в соответствии с целями программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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