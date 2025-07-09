Свыше 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 30 июня по 4 июля разместил 21 новую закупку в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — значимые проекты в сфере образования, здравоохранения, благоустройства и развития инфраструктуры.

Запланирован капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» при гимназии № 3 в Ивантеевке, а также Лотошинской детской школы искусств.

Особое внимание уделят благоустройству общественных пространств. В Электростали приведут в порядок сквер возле бассейна «Кристалл», в Богородском округе — сквер Карла Маркса и площадь с Вечным огнем, а в Ступине — Проспект Победы.

Продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В Электростали запланирован ремонт теплосетей, а в Ленинском округе — капитальный ремонт центрального теплового пункта № 15.

В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» планируется оснащение медицинских учреждений современным оборудованием: ангиографический комплекс появится в Реутовской больнице, а МРТ-комплекс — в Люберецкой областной больнице.

Не останется без внимания строительство и ремонт социальных объектов. Так, в Чехове возведут многофункциональный спортивный центр, в Новлянском — ледовый дворец «Химик». Капитальный ремонт проведут в спорткомплексе «Салют» в Сергиевом Посаде и в Раменской больнице. Кроме того, специалисты реконструируют школу № 26 в Люберцах.

Также запланировано строительство пожарных депо в Талдоме и селе Ромашково в Одинцовском округе.

Отдельная закупка касается организации горячего питания для школьников в Балашихе.