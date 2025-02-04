Свыше 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 22 социально значимые закупки за неделю. Среди них — шесть на выполнение работ по капремонту участков тепловых сетей в Кашире, Подольске и Луховицах.

Сейчас в Подмосковье требуются подрядчики для выполнения работ по благоустройству набережной Яузы от центрального парка до березовой рощи в Мытищах, а также для обустройства общественного пространства в Серпухове.

В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа запланирована реконструкция сетей водоотведения. Напомним, актуальные данные о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.