Свыше 20 работ провели на фасадах домов в Истре с начала апреля

С помощью подъемника с начала апреля текущего года специалисты коммунальных служб выполнили свыше 20 работ на фасадах домов в Истре. Они обновили швы на зданиях, срезали лишние ветки деревьев, отремонтировали лоджии.

Без специального подъемника сотрудникам коммунальных служб невозможно выполнить некоторые виды работ. Устройство помогает обновлять фасады домов, ремонтировать кровли, внешние водостоки, балконные конструкции, а также кронировать деревья.

Так, в Дедовске, в доме № 5 на улице Красный Октябрь и в доме № 27 А на улице Керамической, коммунальщики заделали межпанельные швы, а в доме № 4 на улице Гагарина обновили лотки водоотведения. В Глебовском срезали лишние ветки, которые мешали жителям. В Истре провели гидроизоляцию кровли, а в селе Павловская Слобода в доме № 8 на улице Лесной отремонтировали примыкания лоджии и заменили шифер.