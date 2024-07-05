Свыше 20 проектов реновации запустят в Подмосковье до конца года

Программа реновации в Подмосковье продолжает набирать обороты. В рамках ее реализации проводится переселение граждан из старого и аварийного жилья за счет инвестиций в рамках комплексного развития территорий.

Основная цель программы заключается в переселении жителей из старых и аварийных домов, создании комфортных условий для проживания с полной инфраструктурой и обновлении городских территорий.

На сегодняшний день в работе находятся 206 проектов реновации, общая площадь переселения которых составляет два миллиона квадратных метров. Более 80 тысяч человек переедут из старого и аварийного в современное, комфортабельное жилье с полной инфраструктурой.

Первые проекты реновации были запущены в Мытищах и Раменском в 2021 году. Процесс переселения идет быстрыми темпами — 295 человек из девяти старых и аварийных домов уже получили новое жилье и отпраздновали переезд.

На данный момент в Подмосковье стартовали 16 проектов реновации в различных городах, что позволит переселить более 9 тысяч человек в новые современные квартиры. Планируется запустить еще 24 проекта до конца года, что позволит расселить более 12 тысяч жителей.

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