Свыше 20 педагогов устроились на работу в школы Дубны с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года в школах Дубны начали работать 23 новых педагога. Среди новых учителей есть и молодые специалисты.

В Московской области по инициативе правительства и партии «Единая Россия» действуют различные меры поддержки педагогов.

«Это и служебное жилье, и программы по аренде и ипотеке, и социальные выплаты, которые реально меняют жизнь молодых специалистов», — пояснил депутат муниципального Совета от «Единой России» Александр Руденко.

Так, с этого года в Дубне до 30 тысяч рублей в месяц увеличили размер компенсации за аренду жилья. Педагоги также могут купить квартиры по программе «Социальная ипотека». С января служебное жилье в округе получили уже три сотрудника.

Молодым специалистам положены выплаты. В первый год работы они получают 50 тысяч рублей, а по завершении второго года — 100 тысяч. Гранты до 300 тысяч рублей могут получить преподаватели из других регионов.

«Переезд всегда непрост: новый город, новая школа. Но именно то, что мне предоставили служебное жилье, стало решающим фактором. У меня сразу появилось ощущение уверенности: я знала, что есть крыша над головой», — рассказала учитель начальных классов гимназии № 11 Мария Шимарова.

Помощь властей позволяет педагогам сконцентрироваться на учебном процессе.

Образовательная инфраструктура в Дубне активно развивается благодаря Народной программе «Единой России». В прошлом году, капитально отремонтировали школу № 1 и центр дополнительного образования для детей «Дружба». В этом году провели работы по благоустройству прилегающих к учреждениям территорий.

Кроме того, за минувшие пять лет на территориях шести школ Дубны построили новые стадионы.