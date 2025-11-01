Свыше 20 педагогов прошли стажировку в колледже «Энергия» в Подмосковье

Стажировку преподавателей провели на базе подмосковного колледжа «Энергия». Обучение прошли 22 педагога из восьми регионов России.

Программы стажировки организовали на базе площадок в Реутове, Старой Купавне и Ногинске.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что занятия провели по следующим направлениям: «Пожарная безопасность», «Мастер общестроительных работ», «Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», а также «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков».

Участникам продемонстрировали современное оборудование учебного заведения и раскрыли тонкости преподавания. В финале обучения состоялась итоговая аттестация.

«Окончание стажировки — это значимый итог проделанной работы. Надеемся, что полученные знания откроют преподавателям возможности для внедрения новых методик и повышения качества образовательного процесса», — подчеркнул преподаватель специальных дисциплин и старший мастер Ногинского подразделения колледжа Вячеслав Савченко.

Курс разработали и провели по федеральной программе повышения квалификации «Профессионалитет».