Свыше 20 образовательных учреждений отремонтировали в Щелкове за 5 лет

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал об итогах модернизации объектов образования и планах в этой сфере. За прошедшие пять лет построено шесть новых школ, два детских сада и капитально обновлено 13 учреждений.

В прошлом году стартовала программа по модернизации территорий детских садов — на четырех объектах она уже реализована. Установлены новые веранды, игровые комплексы, безопасное резиновое покрытие и освещение.

С 2021 года 18 учреждений получили свои спортивные площадки для свободного посещения — не только для школьников, но и для всех жителей округа. Этой осенью открытые стадионы открылись при школах № 3 и № 16.