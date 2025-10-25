Свыше 20 образовательных учреждений отремонтировали в Щелкове за 5 лет
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал об итогах модернизации объектов образования и планах в этой сфере. За прошедшие пять лет построено шесть новых школ, два детских сада и капитально обновлено 13 учреждений.
В прошлом году стартовала программа по модернизации территорий детских садов — на четырех объектах она уже реализована. Установлены новые веранды, игровые комплексы, безопасное резиновое покрытие и освещение.
С 2021 года 18 учреждений получили свои спортивные площадки для свободного посещения — не только для школьников, но и для всех жителей округа. Этой осенью открытые стадионы открылись при школах № 3 и № 16.
Завершается строительство долгожданного детского сада на улице Неделина в Щелково-7. Открытие уже в этом году — открытие состоится 2025 году.
Планы на 2026 год не менее масштабные. Капитальный ремонт запланирован в школе № 21 в Загорянке, в школе № 24 в Монино, в школе № 28 в Трубино. А также в образовательном комплексе для детей с ОВЗ и в детском саду № 21.
«Каждый объект — это залог комфортного, современного, безопасного настоящего и лучшего будущего для детей городского округа Щелково», — сообщил Андрей Булгаков.