Свыше 20 многоэтажных домов капитально отремонтируют в Реутове в 2025 году

В администрации Реутова на планерном совещании под председательством руководителя муниципалитета Филиппа Науменко обсудили, как реализуют программу капитального ремонта и замены лифтов в многоквартирных домах города. Всего в текущем году обновят 25 многоэтажек.

По словам Филиппа Науменко, в 2025 году заканчивается трехлетний цикл краткосрочного плана капремонта, начинают формировать список домов на новый период.

«Мы видим значительную динамику в объемах работ: в 2023 году в Реутове капитально отремонтировали три дома, в 2024 году обновили 13 домов, а в этом году масштабные работы ждут 25 многоэтажек», — рассказал руководитель муниципалитета в своем телеграм-канале.

Также в текущем году обновят лифтовые системы в четырех домах по следующим адресам: улица Калинина, дом № 20, улица Новая, дом № 19, улица Победы, дом № 30, Юбилейный проспект, дом № 69.

«У нас есть еще три дома с проблемными лифтами: № 67 и № 68 на Юбилейном проспекте и № 52 по улице Октября. Дома вводили в период с 2016 по 2018 год, у них общий недостроенный подземный паркинг, в котором из-за подтоплений вышло из строя оборудование грузовых лифтов. Обанкротившийся застройщик не выполнил свои обязательства», — отметил Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Он добавил, замену лифтов там в рамках капитального ремонта выполнят в этом году.

Отметим, что информацию о сроках ремонта и перечне работ публикуют в интерактивной карте и на информационных стендах в подъездах.